Namorado de Geisy Arruda estaria fugindo da Justiça para não ser preso

Rodrigo Adão, o novo namorado de Geisy Arruda, está enfrentando sérios problemas financeiros. Ele deve mais de quatro meses de pensão alimentícia para sua filha de oito anos, totalizando cerca de R$ 28 mil, com os valores corrigidos. A mãe da criança, Soraia Ferreira, entrou com uma ação contra ele em Juiz de Fora (MG) e o processo tramita desde 2022.

De acordo com o portal Leo Dias, Rodrigo Adão pode ser preso a qualquer momento, pois há um mandado de prisão expedido desde 2023. Ele não tem contato com a filha há dois anos.

No entanto, a coluna Fábia Oliveira revelou que o trabalho da Justiça não tem sido fácil. Rodrigo estaria evitando grandes eventos sociais por medo de ser localizado pela polícia. Segundo um amigo de Fábia, Adão foi convidado para o Numanice, evento de Ludmilla no último fim de semana no Rio de Janeiro, mas desistiu, temendo a presença de agentes de segurança.

O romance de Geisy Arruda e Rodrigo Adão foi revelado em outubro, quando o casal apareceu em um story da cantora Gabi Martins. Na ocasião, ambos não se pronunciaram e nem assumiram publicamente o relacionamento.

A coluna de Fábia Oliveira procurou a assessoria de Geisy, que afirmou cuidar do trabalho da escritora e influencer nas redes sociais e na imprensa, mas, não comenta a vida pessoal de sua cliente. Adão também foi contatado e afirmou não ter declarações a dar, já que o processo corre em segredo de Justiça.