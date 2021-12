Juliette revela se já beijou Anitta e conta com quantos anos foi sua primeira vez

Em uma entrevista divulgada no canal do Youtube do Matheus Mazzafera, na segunda-feira (6), Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21, fez uma série de revelações sobre sua vida pessoa, inclusive se já pegou Anitta e com quantos anos começou a ter relações sexuais. As informações são do Hugo Gloss.

Dando início à sequência de perguntas, a ex-BBB relembrou como foi seu primeiro beijo. "Foi horrível, tinha 14 anos. Quase que eu engulo o menino, coitado", disse ela. Ao ser indagada sobre sua primeira vez, ela respondeu. "Foi aos 18, 19 anos, com meu primeiro namorado. Passei cinco anos com ele, aí depois fiz igual o Juscelino Kubistchek, tive que ir 50 anos em cinco, correr atrás do tempo. Tive que pegar muita gente", brincou.

Seguindo a linha de perguntas pessoais, o apresentador questionou quem era o crush brasileiro da paraibana, homem e mulher. "De mulher, Anitta. Aí virou minha irmã, lascou", comentou Juliette. "Mas nunca beijou ela brincando, não?", insistiu Matheus. "Não, nem brincando. Aí é respeito total, jamais", respondeu a morena. Sobre seu crush homem, ela revelou que era Tiago Iorc, mas que a 'quedinha' passou. "Tirei essa ilusão da minha cabeça", acrescentou. Veja a entrevista completa: