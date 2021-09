Juliette revela a capa de seu primeiro EP: ‘Meu sonho!’

Juliette, a campeã do “BBB21” e grande fenômeno do Brasil, usou as redes sociais nesta quarta-feira (1) para revelar a capa de seu primeiro EP. Muito aguardado pelos fãs, o EP é autointitulado e contém seis músicas inéditas. O projeto estará disponível em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (2). As informações são do Observatório dos Famosos.

No registro que está ilustrando a capa, Juliette posou de vestido amarelo-limão, e surgiu com uma expressão séria, trazendo sua assinatura ao centro. Ela descreveu toda a felicidade e emoção por lançar seu primeiro trabalho como cantora.

“Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu!”, escreveu.