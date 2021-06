Juliette e Carlinhos Maia criticam o governo de Bolsonaro no combate a covid-19

Assim como Gil do Vigor, Juliette também foi às redes sociais se pronunciar sobre os 500 mil mortos por covid-19 no país. Segundo o UOL, a campeã do "BBB 21" culpou o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é Fora Bolsonaro", escreveu em seu Twitter.

Outro famoso que criticou o governo de Bolsonaro foi o humorista Carlinhos Maia. Ele pediu, inclusive, a saída do atual presidente do poder:

"O país está em guerra, amizades destruídas, famílias brigando, irresponsabilidade que não dá para passar pano, justamente pelo único motivo: 'nosso presidente' [Jair] Bolsonaro, por favor, saia. O país está uma névoa. Bolsonaro, pede para sair", escreveu no Twitter.