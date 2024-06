Juliano Floss manda indireta para Nathalia Dill após eliminação do Dança dos Famosos

O influencer Juliano Floss alfinetou Nathalia Dill, em uma publicação nas redes sociais, após a atriz dar 9,9 para a apresentação dele do 'Dança dos Famosos'. Ele foi eliminado da competição no último domingo (16).

“Eu nunca mais quero ver o número 9 na minha frente”, disse o influenciador na legenda do post em que aparece dançando valsa com sua professora. Mais tarde, ele alterou a legenda para contar sobre sua trajetória no programa.

Após ser jurada, Nathalia Dill recebeu ataques de fãs do dançarino, que não concordaram com a nota e a acusaram de provocar a eliminação do rapaz. O assunto foi parar nos tópicos mais comentados do X (ex-Twitter) no último domingo (16).

“Você não é júri técnico, como assim deu 9.9 para o Juliano????? Ele saiu pela sua nota…”, afirmou uma. “9,9? Tá de sacanagem? Virou jurada técnica agora? Eliminasse o moleque”, reclamou outro. “Parabéns por ser tão incoerente! Sua nota influenciou diretamente na eliminação de um menino que não precisava passar por isso!”, afirmou um terceiro.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)