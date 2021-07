Juliano Cazarré pode ser cortado de novela global após se recusar a tomar vacina, diz colunista

Juliano Cazarré, ator escalado para viver o peão Alcides no remake de Pantanal, teria se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19. Desta forma, o global poderá ser cortado da novela caso não siga à risca às medidas de prevenção sanitária da emissora. As informações são do colunista Leo Dias.

Em nota, a Rede Globo, garantiu que não irá divulgar, até o momento, nenhuma informação sobre os próximos passos da atração Pantanal. “É cedo, ainda temos uma novela das 21h [Um Lugar Ao Sol] para estrear antes”, dizia o comunicado.

Cazarré também foi procurado pessoalmente, pelo colunista, e por meio de sua assessoria de imprensa, mas não respondeu aos contatos, afirmando ou desmentido a informação.

Segundo Leo Dias, as regravações estavam previstas para iniciar ainda neste mês de julho, porém, precisaram ser atrasadas. Por conta da pandemia, as filmagens vão ser feitas no Rio de Janeiro. Mas, a intenção dos diretores é que a maioria das locações sejam feitas no Pantanal, no Mato Grosso do Sul.