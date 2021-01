Juju Salimeni passa por 'apuro' ao bater foto em cachoeira; entenda

De férias com o namorado em Bonito (MS), Juju Salimeni tem compartilhado vários momentos dos passeios pelas belezas naturais do lugar nos Stories de seu Instagram. O mais recente foi um pequeno apuro que ela passou em uma cachoeira

O casal resolveu aproveitar a tarde de ontem (27) no Rio do Peixe, um dos pontos turísticos mais badalados da região. "Momentos de um dia lindo na @cachoeirariodopeixe", escreveu Juju ao compartilhar uma foto no local.

Acontece que ela resolveu entrar na água para alcançar uma pedra e fazer outro clique. No entanto, a modelo não sabe nadar. Para conseguir fazer a travessia, Juju precisou de ajuda do amado, Helisson Dias.

"A pessoa que não sabe nadar, mas entra de boinha", afirmou ela em um divertido vídeo onde tenta chegar até a pedra.

No fim, ela conseguiu a foto. "A tentativa de uma foto de quem não sabe nadar. Nem parece que um dia ela nadou com tigre e tubarão", ainda disse Juju, que mostrou o resultado final, com a foto arrasadora. "No fim deu tudo certo e pareço plena", brincou.