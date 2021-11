Jovem pretende processar Virginia e Zé Felipe por gordofobia

Uma jovem do Piauí pretende processar o cantor Zé Felipe e esposa influenciadora digital Virginia Fonseca por gordofobia. O casal apareceu em um vídeo rindo e debochando da compulsão alimentar da jovem Cristiane, que desabafava sobre comer 12 pães no café da manhã. As informações são do MSN.

Na internet, logo várias pessoas começaram a criticar a atitude da influenciadora e do cantor. “Todo mundo passa pano para esse casalzinho”, disse um. O caso foi divulgado no programa Balanço Geral, na Hora da Venenosa de Minas Gerais.

Cristiane deu uma entrevista e revelou que pretende processar o casal. “Chegou através da minha amiga a notícia. A mulher do cantor Zé Felipe, eu não quero fama às custas dele, fez um stories divulgando meu sofrimento, tudo que eu passei na obesidade, no momento de mais desespero quando eu procurei ajuda na Igreja Universal, ele zombando e rindo do meu sofrimento”, disse.

"Você acha que é certo alguém se aproveitar do seu sofrimento para fazer graça, se divertir às custas do sofrimento de uma pessoa? Eles não tem noção do que eu passei e do que até hoje passo", complementou.