Jornalista insinua que Anitta raspou cabelo como “obrigação” do Candomblé e assessoria desmente

O jornalista Gabriel Perline, editor do Notícias na TV, compartilhou no último sábado (7), em seu Twitter que uma cantora “poderosa” teria raspado o cabelo há dois meses. Mas não por questões de saúde, e sim, por religião.

“Ela deitou para o santo novamente e raspou a cabeça. Desde então só usa perucas. A desculpa que dá por seus cabelos artificiais é sua ‘nova investida no mercado gringo’, escreveu.

Exclusivo: soube que uma cantora "poderosa" ficou careca há dois meses. Mas não por saúde, e sim por religião. Ela deitou para o santo novamente e raspou a cabeça. Desde então só usa perucas. A desculpa que dá por seus cabelos artificiais é sua "nova investida no mercado gringo" — Gabriel Perline (@GabPerline) November 7, 2020

Nos comentários da postagem, os internautas logo apontaram o nome de Anitta como a solução da ‘charada’ imposta por Gabriel. Algumas falas, inclusive, demonstraram certo preconceito religioso com o candomblé.

“A Poderosa tá fazendo qualquer negócio pelo sucesso né? Acho isso um pouco perigoso”, foi uma das respostas. “Já que ela não assume a careca, podia investir numas laces [modelo de peruca] melhor neh”, disse um seguidor.

A cantora Anitta, por meio de sua assessoria de imprensa, negou o ocorrido e publicou uma nota na rede social.

“Devido às especulações na imprensa de que Anitta raspou seu cabelo para cumprir compromissos religiosos, viemos a público afirmar que a informação não é verdadeira. A cantora, praticante do Candomblé, é uma ‘Ekedi’ em sua religião. As Ekedis são suspensas para a iniciação, não precisando raspar a cabeça em sua preparação para servir aos Orixás. Anitta repudia qualquer tipo de intolerância religiosa, seja ela qual for, e acredita que tais especulações retratam um Brasil ainda repleto de discriminação e preconceito religioso. Mais uma vez a bpmcom lamenta que a imprensa não cumpra sua obrigação para com a verdade e apure os fatos antes de publicá-los”.

Veja a nota da assessoria de Anitta: