Jorge e Mateus cancelam shows após diagnóstico de covid-19

A dupla Jorge e Mateus decidiu cancelar os shows que faria até o fim do ano após realizarem testes de Covid-19. Segundo a nota divulgada pela assessoria de imprensa dos artistas, Mateus manifestou sintomas leves no último dia 19 de dezembro e cumpre isolamento em casa. Enquanto Mateus teve o teste com resultado "inconcluso", mas, por precaução, segue "em observação e afastamento".

A dupla tinha dois shows agendados até o final do ano, em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte, sendo que um deles foi remarcado para uma nova data.

A nota finaliza ressaltando a importância da vacina contra a Covid-19.