Jojo Todynho se envolve em acidente de carro; confira

Na noite do último domingo (25), a cantora Jojo Toddynho sofreu um acidente de carro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A funkeira estava no banco do carona do carro da amiga e nutricionista Renata Branco, com quem a artista está morando enquanto sua casa termina de ser construída.

O carro estaria parado no sinal, quando o veículo foi atingido na traseira, deixando a nutricionista com alguns ferimentos. Ela foi levada e atendida em um hospital. Ambas passam bem e já estão em casa.