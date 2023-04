Jojo Todynho reclama danos ao seu carro de R$ 700 mil: 'Passaram a chave no meu carro'

Jojo Todynho visitava um parente em Bangu, no Rio de Janeiro, mas quando se preparava para sair do local pecebeu o carro dela todo arranhado, no domingo, 23. A cantora mostrou no Instagram o prejuízo causado no veículo de R$ 700 mil.

"Olha o que aconteceu domingo em Bangu. Passaram a chave no meu carro. Isso é galho fraco, mas isso diz mais sobre a pessoa que fez do que sobre mim. Tá tudo certo, Deus abençoe. Sábado eu passei o dia fazendo trabalho de faculdade e não teve nada disso. Meia hora que fiquei no meu Dindo, fizeram isso", desabafou.

Jojo disse que viu duas pessoas suspeitas rondando o carro.