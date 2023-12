Jojo Todynho reclama ao receber nudes pelo direct: 'Mata Atlântica' e 'bananinha nanica'

Jojo Todynho fez um desabafo no seu perfil no Instagram. Ela resolveu denunciar seguidores que estão enviando nudes pelo direct. Além de zombar do tamanho dos pênis dos homens, a cantora ainda ameaçou ir à delegacia para fazer um boletim por assédio.

“Tem homens vindo no meu direct me mandar fotos das partes íntimas. Vocês não têm nem vergonha, né?”, reclamou Jojo, utilizando os dedos para representar a parte íntima deles. “Se vocês continuarem, vou explanar vocês ou vou lá na delegacia denunciar vocês por assédio. Isso é crime”, completou.

Na sequência, ela aproveitou para rir das imagens dos órgãos sexuais dos seguidores: “Não sou obrigada a ficar olhando essa Mata Atlântica. Não tem vergonha de ficar mostrando essa bananinha nanica? Aqui você não chega nem na porta com essa bananinha nanica”.

A funkeira namora Renato Santiago desde fevereiro. Discretos, eles aparecem puco juntos.