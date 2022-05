Jojo Todynho quer engravidar e rebate preconceito: 'Mulheres gordas têm vida sexual ativa'

Na última quarta-feira (12), Jojo Todynho revelou que pretende engravidar no próximo ano. A funkeira afirmou que irá “reabrir” seu canal no Youtube e dividir com os fãs as etapas que vão anteceder a vinda do bebê. Na plataforma, ela quer criar um reality pessoal e compartilhar o dia-a-dia de um projeto fitness que irá começar a fazer para perder peso, e assim, começar a planejar o primeiro filho com o esposo, o oficial do exército Lucas Souza.

Entrevista a atriz Deborah Secco, no Baile da Vogue 2022 - que ocorreu no mês de abril -, a cantora contou que a sua proposta é compartilhar a sua rotina, mas também “quebrar” o preconceito de que “mulher gorda não tem vida sexual ativa”. Assista ao vídeo:

Jojo também opiniou sobre a importância da representatividade de mulheres gordas e negras na moda. A funkeira - que nunca teve vergonha de mostrar seu verdadeiro corpo - sabe que não pode “levantar a bandeira” sozinha, mas sente-se orgulhosa pelo espaço que conquistou.

“Eu me represento e tem mulheres que se identificam e se inspiram em mim. Não posso levantar a bandeira, e carregar o fardo que é muito pesado, de falar que eu represento a mulher brasileira. Eu me represento e meu padrão sou eu. Quando eu acho que vou ficar muito gostosa com um shortinho eu vou usar, independente dos julgamentos. Falo muito sobre a autossabotagem de querer ter o corpo do outro. Não. Você tem o seu corpo e se quiser fazer algo para melhorar isso, você pode fazer, mas não se comparar a outra mulher. E é por isso que a gente ainda vive essa rivalidade e esse machismo no núcleo feminino porque as mulheres querem sempre afrontar a outra e dizer que uma está melhor que a outra , concluiu.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)