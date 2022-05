Jojo Todynho afirmar querer perder 40 quilos em seis meses para engravidar; meta é possível?

A cantora Jojo Todynho, de 25 anos, em entrevista para a atriz Deborah Secco, de 42 anos, durante o Baile da Vogue 2022, que aconteceu no dia 19 de abril, revelou que tem novos planos para o futuro. A ex-A Fazenda contou que planeja ter um filho com o marido Lucas Souza no ano que vem, e para isso, pretende perder 40 quilos.

"Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor", disse a cantora.

Após o anúncio, pessoas criticaram a iniciativa de Jojo nas redes sociais. Na internet, a cantora rebateu as críticas dizendo “Pra mim são um bando de [pessoas] complexadas, depressivas, que querem dar 'piti' e falar besteira na internet, povo ridículo que quer falar besteira eu não tenho paciência!”.

A meta de perder 40 quilos em seis meses também vem sendo questionada. Internautas se perguntam se a medida é saudável. Andrezza Botelho, para o portal R7, explicou que o objetivo é possível e pode sim ser atingido se a mesma tiver foco.

"A meta está dentro do que pode ser feito sem prejudicar a saúde dela. Com um prazo um pouco mais longo, como o que ela estipulou, pelo menos nos primeiros 45 dias, acontece um emagrecimento mais rápido. Isso tem um lado bom, porque incentiva à continuidade do tratamento", disse a nutricionista para o portal.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)