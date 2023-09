Jojo Todynho muda o visual e realiza procedimento de R$ 8 mil nas sobrancelhas; veja o resultado

Jojo Todynho, de 26 anos, está investindo cada vez mais em sua sua autoestima e realizou mais um procedimento de beleza para dar um verdadeiro "glow up" em seu visual. Dessa vez, a transformação foi em suas sobrancelhas, com um procedimento que custou cerca de R$ 8 mil e que está fazendo muito sucesso entre as celebridades.

A técnica usa por Jojo é conhecida como Flow Up (Lamination), que alisa e modela os fios das sobrancelhas para dar um aspecto mais natural e bem definido. Natalia Martins, dona da marca Natalia Beauty, foi a profissional responsável por realizar essa transformação.

A cantora compartilhou seu processo de beleza com seus seguidores nas redes sociais e disse que pretende fazer uma sessão de fotos para uma revista em breve. Ela também brincou sobre como será difícil para as pessoas lidarem com sua nova beleza após suas novas sobrancelhas.

Flow Up (Lamination)

A Flow Up (Lamination) é uma técnica que oferece diversos benefícios às sobrancelhas. Além de alinhar os fios de forma precisa, ela também ajuda a preencher pequenas falhas sem a necessidade de agulhas ou pigmentos na pele. Os produtos químicos utilizados na técnica deixam os fios maleáveis, permitindo que sejam moldados de acordo com a preferência estética.

Nas redes sociais, Natalia Martins explica que o procedimento em si dura em média entre 30 e 60 minutos no consultório, e os resultados podem ser apreciados por cerca de 30 dias, dependendo do profissional e de sua experiência. A durabilidade varia de pessoa para pessoa.

Veja o resultado da sobrancelha de Jojo Todynho:

Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)