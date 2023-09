Jojo Todynho revela novos detalhes da separação de Lucas Souza

Em entrevista ao programa LinkPodcast, com o jornalista Felipeh Campos, a cantora Jojo Todynho trouxe a público novos detalhes sobre o tumultuado término de seu breve casamento com Lucas Souza. Questionada sobre a maneira como encarou o fim do relacionamento - que durou menos de um ano - ela falou sobre os reais motivos que levaram à separação.

VEJA MAIS

“Eu não precisava ter passado por isso. Eu não me arrependo de ter casado com ele, mas comecei a estranhar quando vi certas atitudes. E era apaixonadíssima por ele. O Lucas era um lorde, um príncipe, mas ele mudou, e está tudo bem”, declarou Jojo Todynho.

“Quando ele mudou, eu falei: ‘Não dá mais’. O que mais me doeu, porque ele me atacou e eu fiz a live respondendo e saí como errada, foi que ele disse que chegou em casa e me pegou na cama com outro”, revelou.

A artista também compartilhou que seus vizinhos e os funcionários do condomínio onde reside se dispuseram a testemunhar em seu favor para comprovar que não houve traição de sua parte. “É um absurdo, todo mundo ficou indignado. Isso para mim foi a pior porrada”, acrescentou.