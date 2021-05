Jojo pede respeito por Mc Kevin: ‘Parem de querer lacrar em cima da morte dos outros’

Jojo Todynho falou sobre a morte de Mc Kevin em suas redes sociais. Pelos stories do Instagram, a cantora pediu respeito aos familiares e amigos do Mc, e também pediu para as pessoas pararem de inventar e especular sobre o falecimento de Kevin.

“Eu queria deixar um recado pra vocês: não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada. Quando vai embora, fica tudo. Então aprenda a respeitar o próximo, sabe? Aprenda a ter compaixão, porque é muito triste o que nós, amigos do MC Kevin, estamos sentindo. Eu não desejo pra ninguém”, falou a cantora.

Ela também citou a morte da mãe de criação, que faleceu de covid-19, e pediu mais empatia dos internautas: “Eu não saí de dentro dela, mas é uma dor que eu não desejo pra ninguém. Então tenham mais respeito pelas pessoas […] Vamos ter mais empatia. Porque é muito fácil falar de empatia, sororidade, mas não praticar o que fala e o que posta”, declarou.

Jojo pediu para não tentarem adivinhar sobre a causa da morte do cantor, pois está sendo investigado pela polícia do Rio de Janeiro:“Em vez de ficar tomando conta, julgando, criticando a vida dos outros, torcendo para vida dos outros dar errado, faça a sua parte. E eu quero que a morte de MC Kevin seja esclarecido, porque cada um fala uma história, mas eu não engoli o que aconteceu”.

E finaliza falando que as pessoas devem ter respeito: “Outra coisa que esqueci de falar: parem de querer ficar lacrando em cima da morte dos outros, tá? Tenha respeito pela família, pelas pessoas que realmente gostam do Kevin. Então sem especulação, sem querer ficar lacrando”, encerrou.