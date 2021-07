Jogador de futebol brasileiro é apontado como novo affair de Selena Gomez

A cantora Selena Gomez foi vista saindo com um atleta brasileiro, de acordo com um site de fofocas chamado Deuxmoi, que não citou o nome do rapaz. A web aponta, porém, que se trata de Matheus Bressan, 28 anos, natural do Rio Grande do Sul, ex-jogador do Grêmio e novo contratado do Dallas FC. Ele está morando nos EUA e logo no time do Estado que Selena Gomez nasceu, no Texas. As informações são do Popline.

De acordo com o jornalista gaúcho Raphael Gomes, entretando, não há indícios verdadeiros de que isso é real. Na verdade, os fãs só ligaram alguns pontos.

“Alguns fãs da Selena fizeram uma busca na NHL, NFL e MLS por atletas brasileiros e decidiram que o Bressan era o único que se encaixaria pela faixa etária e status de relacionamento. Ou seja, é puro chute“, explicou o jornalista. “Além disso, os fãs chegaram à conclusão de que a cantora teria andado muito por Dallas e no estado do Texas recentemente. Pronto: uniram o útil ao agradável. Bressan joga no Dallas FC e começaram a ‘shippar’ a dupla", continua.

Ele ainda completou: “Não é verdade. O jogador sequer conhece Selena Gomez. Porém, mesmo não sendo muito ativo nas redes sociais, ele ficou sabendo da história“.