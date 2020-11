Joelma curte passeios regionais pela Cidade das Mangueiras: ‘Meu Pará’

Joelma compartilhou com os fãs um clique bem regional. Na tarde desta quarta-feira (18), a cantora compartilhou com os seguidores no Instagram um passeio feito em Barcarena, no Pará. De biquíni vermelho e saia de poá, ela arrancou elogios de seus admiradores.

“Meu Pará”, escreveu na legenda da foto declarando todo o seu amor pelo Estado.

"A dona do norte", "Bonita assim o tempo todo?" e "Minha sereia", comentaram alguns fãs.

Mais cedo, a cantora publicou outra foto. Tomando água de coco, no Forte do Presépio, ela mandou um recado aos seguidores. "Se hidratem".

A foto rendeu comentários da apresentadora Regina Volpato, que disse estar com saudades do Pará.

Recentemente, Joelma, foi uma das famosas afetadas pela covid-19. "O meu corpo inchou, eu fiquei maior que uma grávida de nove meses. Fiquei totalmente deformada. Caiu muito meu cabelo, foi uma coisa absurda", disse à Quem na ocasião.

Mesmo assim, ela falou sobre a "superação" que teve após o coronavírus. "Foi renovador, mudou algo aqui dentro. Foi mais uma vitória.”