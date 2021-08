Joaquim Lopes perde o pai e emociona web: ‘Te amei todos os dias da minha vida’

O ator Joaquim Lopes contou nas redes sociais, neste domingo, 29, sobre o falecimento do pai, Antônio Lopes, de 88 anos, que estava internado. Ele postou uma homenagem que emocionou os internautas.

‘Não se preocupa comigo’, ele diria se conseguisse falar no nosso último encontro”, escreveu. “Ele queria ser a fortaleza, os soldados, as pessoas que viviam dentro dela e o rei pra gente. Ele tinha uma segurança inabalável. Uma autoconfiança que expandia em todos que estavam na sua presença”, acrescentou.

Joaquim descreveu lembranças do pai, falou do amor que Antônio nutriu pela esposa, Laura Helena, mãe do ator, em 50 anos de casamento e disse que tentou ser um bom filho. "Você foi o melhor pai, melhor amigo pra mim. Que dor agora… Eu te amei todos os dias da minha vida meu pai!”, declarou.

"Esse último mês você lutou bravamente. Com uma força reservada somente aos semideuses. E eu entendi muita coisa observando a mãe. E o que ela falava pra você nesses dias que você estava no hospital. Eu acho (tenho certeza) que você ouvia tudo”, continuou.

O ator narrou como foi a despedida da mãe quando Antônio estava falecendo: ‘É impossível viver sem você. Sem alguém como você… Você torna a minha existência impossível com a sua ausência’. ‘Fui casada com você por 50 anos, mas te amei por 70’. ‘O que eu vou sentir mais falta é de segurar a sua mão quentinha na hora de dormir. Eu nunca mais vou conseguir dormir’. ‘Você cuidou de todo mundo. Mas não cuidou tanto de você’. ‘Você não conhecia o impossível’. ‘Passou muito depressa. Muito depressa’.