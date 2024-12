João Guilherme se declara para Bruna Marquezine: 'Eu a admiro de várias maneiras'

João Guilherme fez uma série de elogios à namorada, Bruna Marquezine, durante a entrega do prêmio "Men Of The Year", da revista "GQ". Na noite de ontem (4), o irmão de Zé Felipe venceu na categoria "Conteúdo Digital" e falou sobre a relação com a amada, a quem ele descreve como uma mulher admirável.

O ator, que namora Marquezine desde o ano passado, destacou que na época das gravações da série "Amor da Minha Vida", estrelada pelo casal, ele ainda não a namorava. "Foi uma parceria muito legal, na época a gente não tinha nenhuma relação próxima do que a gente tem hoje. Foi o momento onde a gente se conheceu, hoje em dia é engraçado e legal ver isso, e pensamos o quanto seria legal trabalhar juntos de novo", disse.

Apaixonado, o filho de Leonardo falou sobre a namorada, a quem não poupou elogios. "Ela é uma mulher admirável, sempre admirei muito ela, pelo trabalho dela, e acho que por isso eu sou tão apaixonado, eu a admiro de várias maneiras."