João Guilherme realiza procedimento para ‘escurecer os dentes’ e busca resultado mais natural

O ator e cantor João Guilherme resolveu passar por uma mudança no visual e trocou suas lentes de contato dentárias, adotando um sorriso mais natural. O namorado da atriz Bruna Marquezine, optou por alterar o formato e a cor de suas facetas dentárias, deixando os dentes mais "amarelados".

O procedimento foi realizado pelo dentista Roberto Viotto, que revelou detalhes sobre a decisão de João Guilherme nas redes sociais. "Ele já usava lentes há alguns anos, mas nos procurou devido a um dente incisivo lateral desproporcional e, além disso, queria uma estética mais natural", contou o profissional.

"Fizemos alterações no formato e na cor, deixando os dentes um pouco mais amarelados, o que é uma tendência crescente para quem busca um sorriso menos artificial", acrescentou.

A mudança também envolveu desafios técnicos. Segundo o dentista, João possuía uma retração significativa em um dente lateral, o que demandou um trabalho complexo para acertar a gengiva artificial. "Ele não podia parar a agenda de trabalhos e viagens para fazer a cirurgia na gengiva, então tivemos que refazer algumas vezes até alcançar o resultado desejado", explicou Viotto.

As imagens do novo sorriso de João Guilherme viralizaram rapidamente nas redes sociais, e a mudança gerou muitos comentários. "Já tô nessa moda com café, cigarro e refrigerante", brincou um internauta, enquanto outro elogiou: "É mais bonito. Tem uns que parecem uma barra de gesso."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)