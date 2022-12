Jéssica Ellen anuncia o nascimento do primeiro filho, Máli: ‘beleza de um cometa’

A atriz Jéssica Ellen usou as redes sociais para anunciar que deu à luz o primeiro filho, Máli Dayo, no último sábado (3). A artista e o companheiro, Dan Ferreira, esperaram até o domingo (4) para compartilhar com os fãs a felicidade desse novo momento.

VEJA MAIS

Pelas redes sociais, o casal usou o mesmo texto e a mesma imagem para anunciar a chegada do filho. Na foto, a mãozinha do bebê aparece entre as mãos dos pais babões. “Com a velocidade e a beleza de um cometa, Máli chegou no mundo ontem, sábado pela manhã, causando uma enorme transformação, nos trazendo alegria e profundo amor, como se a via láctea inteira coubesse em nossos corações”, escreveu o casal no Instagram.

Além disso, também agradeceram a todos que estiveram os apoiando nesse momento mágico: "Agradecemos a Deus, aos Orixás, todos os seres de luz e encantados que nos protegem. Agradecemos à nossa família, toda nossa equipe médica e todos os profissionais de saúde que cuidaram da gente, amigues e todas as pessoas que enviaram mensagens de amor e carinho. Agora, vamos aproveitar o nosso menino nesse lindo ninho de amor e intimidade. Gratidão a todes."

Após revelarem o nascimento de Máli, Jéssica e Dan receberam muitas felicitações de seus seguidores e amigos, famosos e anônimos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)