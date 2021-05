Jessica Alves diz estar pronta para transar pela primeira vez como mulher

Durante entrevista, Jessica Alves afirmou que está "100% curada" de sua cirurgia de reafirmação de gênero. A apresentadora que, antes de se assumir transsexual, era conhecida como "Ken Humano", disse que está pronta para transar pela primeira vez como mulher.

Jessica chegou a comentar que, desde que começou sua transição há dois anos, recebe propostas "do mundo inteiro" de pessoas oferecendo mais de R$ 100 mil para transar com ela. A apresentadora falou que agora, 3 meses após sua cirurgia, está esperando aparecer alguém com quem ela tenha "química real". E declarou que seu homem perfeito não precisa ser o Príncipe Encantado, porém ela não gostaria de ser alvo de fetiches.

"Se eu não achar a pessoa certa, vou continuar sendo virgem. Não vou ficar com um homem só por ele ser bonito. Eu preciso me sentir segura e que ele saiba que sou uma virgem, e preciso que ele lide com carinho". Ela ainda falou que quer um homem masculino e confiante: “Que ame meu corpo, que queira fazer amor comigo e me tocar. Quero alguém que segure minha mão na rua, me apresente para sua família e queira ter uma família comigo no futuro".

Jessica admitiu que está usando o Tinder para encontrar alguém, mas muitos acham que ela é fake: "Muitos perguntam: 'Você é um perfil real ou fake?', e me denunciam. Acham que sou fake, mas é realmente eu!”.

Sobre a cirurgia, ela diz que está 100% curada: “Se você olhar minha vagina, não tem cicatrizes, e você nunca poderia dizer que aconteceu algo com ela, é como a vagina de uma mulher biológica".