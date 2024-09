James Earl Jones, dublador de Darth Vader e Mufasa, do ‘Rei Leão’, morre aos 93 anos

O ator e dublador James Earl Jones, conhecido mundialmente como a voz do vilão Darth Vader na franquia "Star Wars" e de Mufasa em "O Rei Leão", morreu nesta segunda-feira (9/09), aos 93 anos, em sua residência no estado de Nova York, Estados Unidos. A notícia foi confirmada por seu agente. A causa da morte não foi divulgada.

Jones foi casado com a atriz e cantora Julienne Marie e, posteriormente, com a atriz Cecilia Hart, que faleceu em 2016. Ele deixa seu filho, Flynn Earl Jones.

No cinema, seu último papel foi em 2021, interpretando o rei Jaffe Joffer em "Um Príncipe em Nova York 2", ao lado de Eddie Murphy. Em 2012, Jones recebeu um Oscar honorário, apesar de não ter sido premiado por nenhum trabalho específico.

Trajetória

James Earl Jones enfrentou uma profunda gagueira na infância, superando essa dificuldade para se tornar um dos principais atores negros de sua geração. Sua carreira no teatro começou em 1958, com uma estreia na Broadway, no Cort Theatre. Seu último trabalho de destaque foi como a voz de Darth Vader na série "Obi-Wan Kenobi", em 2022.

Depois de servir no exército americano durante a Guerra da Coreia, nos anos 1950, James iniciou sua carreira no teatro, fazendo sua estreia na Broadway em 1957.

Sua estreia no cinema ocorreu em 1964, no clássico "Dr. Fantástico", dirigido por Stanley Kubrick. No entanto, o papel que o tornaria internacionalmente famoso veio em 1977, quando deu voz ao icônico vilão Darth Vader em "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança".

Em 1968, conquistou seu primeiro Tony Award como protagonista da peça "The Great White Hope", um papel que também lhe rendeu uma indicação ao Oscar em 1970 pela adaptação cinematográfica da obra "A Grande Esperança Branca".

Jones reprisou a atuação vocal de Darth Vader em diversas produções, incluindo os três filmes da trilogia original e "Rogue One: Uma História Star Wars" (2016). Além disso, sua voz se tornou ainda mais memorável ao interpretar Mufasa, o pai de Simba, no filme "O Rei Leão" (1994).