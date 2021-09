Jade Picon ostenta beleza curtindo o verão europeu de Madri

Jade Picon está em Madri, na Espanha, onde aproveitou o sol do final do verão europeu à beira da piscina - mas não de qualquer uma. A influencer brasileira de 19 anos está hospedada no exclusivo hotel do craque Cristiano Ronaldo na cidade, o Pestana CR7 Madri.

“Dia de solzinho e piscina aqui no Pestana CR7, Cristiano Ronaldo”, escreveu Jade no sábado, 18. Na imagem ela está de biquíni vermelho com detalhes em branco e em pé na borda da piscina na cobertura do hotel, com vista panorâmica da cidade.

O local, que fica na badalada Gran Vía e tem diárias a partir de R$ 3 mil, é o primeiro hotel do craque do Manchester e da Seleção Portuguesa fora de seu país natal - eles tem outros sendo construídos em Nova York, nos Estados Unidos, e em Marrakesh, no Marrocos.

Após o término do namoro com João Guilherme, há cerca de três semanas, Jade deu o que falar quando foi apontada como possível affair de Neymar. Ela desabafou: “Eu não sou o tipo de pessoa que vocês veem entrando em polêmica, que vem aqui se retratar, vaza número, print de conversa. Também tenho meu próprio tempo, acontece que ele fica aqui exposto há mais de dez anos. Peço só que meu tempo seja respeitado".