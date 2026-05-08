Iza se emociona ao dizer que não conseguiu amamentar a filha: 'Eu sofri muito'

A cantora Iza emocionou os seus fãs ao revelar a dificuldade que teve ao não conseguir amamentar a filha Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima, que nasceu com apenas 38 semanas de vida, no dia 13 de outubro de 2024. Apesar da pequena já ter um ano de idade, a primeira vez que a artista tocou nesse assunto foi nesta quinta-feira (7), durante uma entrevista ao podcast "Cá entre Nós".

“Eu não amamentei a minha filha porque eu não tive leite. E isso acontece muito, às vezes o neném vem antes do seu corpo estar preparado para produzir o alimento. Eu precisei dar a fórmula pra ela porque ela estava perdendo peso, meu leite não tinha descido, ela estava se alimentando do colostro. Por eu não seguir nessa saga do sofrimento da amamentação, eu me senti muito menos mãe. Enquanto mãe, a gente se cobra”, disse.

VEJA MAIS

Cobranças durante a maternidade

Por ter que dar fórmula à Nala, a cantora revelou que se cobrava muito no início da maternidade e que sofria bastante com a situação. "Eu estava muito preocupada com a imunidade da minha filha por achar que isso era uma responsabilidade minha. E no pouco período em que eu amamentei, eu sofri muito, porque doeu pra cacete (…) Meu bico sangrava sempre, às vezes a Nala estava com fome e ia sangrando mesmo”, revelou.

Exposição de Nala às redes sociais

Em outro momento da conversa, a apresentadora Fátima Bernardes perguntou se havia um combinado entre Iza e Yuri para não publicar muitas fotos de Nala. “Eu vejo que tanto você quanto o pai dela, o Yuri, não postam tanta coisa dela. É um combinado de vocês?”, questionou.

Logo em seguida, a artista confirmou que era combinado e que esse acordo era para evitar que a filha do ex-casal estivesse muito exposta aos riscos e consequências da navegação nas redes sociais ou que Nala não gostasse no futuro. “É um combinado nosso para tentar manter essa privacidade dela ao máximo. Imagina se ela detesta e fica revoltada comigo depois? Eu quero que ela possa escolher”, finalizou Iza.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)