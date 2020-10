IZA diz que já sofreu por não encontrar roupas que coubessem nela

Iza revela que já sofreu por se encaixar no padrão imposto pela indústria da moda e ter dificuldades de encontrar roupas que servissem nela. Ao defender a democratização da moda em entrevista à Vogue, a cantora disse que se sentia “invisível”: “É isso que a falta de representatividade faz”, afirmou.

A entrevista à respeitada publicação da moda mundial ocorre no momento em que a brasileira se prepara para representar uma marca esportiva.

"Sempre gostei muito de moda, curtia me montar com aquilo que tinha ao meu alcance. Mas eu não problematizava não me ver, eu me sentia invisível, achava que não poderia estar lá", explicou. "Não faz com que você se diferencie das outras pessoas, ela (falta de representatividade) faz com que você não se enxergue e isso é muito cruel".

“Eu acho muito importante falar sobre isso. Eu mesma sou um bom exemplo, porque meu corpo não é padrão. Minhas pernas são compridas, meu quadril é largo, tenho pouco busto e meu tronco é pequeno. Todos nós temos diferenciações e é importante que uma marca pense nessas peculiaridades”, explicou Iza.