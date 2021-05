Israel, Rodolffo e Caio farão live juntos: ‘Trio de breganejo agora’

A amizade entre os 'Bastiões', Caio Afiune e Rodolffo Matthaus, segue firme e forte fora do ‘BBB 21’. Caio até conquistou o carinho de Israel, dupla de Rodolffo, e o trio está com vários projetos juntos. Os sertanejos “adotaram” o fazendeiro no dia a dia em família e profissional.

“Eu e o Caio nos demos bem logo no primeiro dia. Por sermos do mesmo estado, termos o mesmo estilo de vida, acho que facilitou para nos identificarmos logo de cara. Ele é um amigo e levei pra vida, gosto muito do Caio e de toda a família dele. A gente se ajudou muito lá na casa e agora tenho ele sempre comigo aqui fora”, contou Rodolffo.

“Costumo dizer que somos um trio de breganejo agora (risos). O Caio se tornou um superamigo pra mim também, ele é uma pessoa divertidíssima e está sempre conosco a partir de agora”, acrescentou Israel.

Os três amigos irão participar de um show virtual na próxima sexta-feira (21/5), e Caio disse que aguarda com ansiedade. “É uma amizade maravilhosa que veio de uma situação que nunca imaginei que viria, nunca imaginei estar dentro de um reality, ainda mais junto com ele e sair de lá com o carinho do Israel e da família dele por mim. Estar nessa live realmente é um sonho se realizando”.

O fazendeiro esclareceu que participará apenas cozinhando algumas de suas especialidades enquanto a dupla canta. Ele disse que chegou a receber convites para cantar, mas que não se sente seguro o suficiente para investir no talento. “Eu acho que nesse critério de parceria com Israel e Rodolffo não tem nem jeito. Os homi são bão demais. Minha voz não tem jeito de encaixar com eles não”, brincou.

A live de Caio, Israel e Rodolffo será exibida na próxima sexta-feira, às 19h30, no Multishow e no canal do Youtube da dupla.