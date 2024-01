Isis Valverde aposta em biquíni ousado e gera polêmica na web: 'parece que não tem roupa'

A atriz brasileira Isis Valverde publicou um dump de fotos com peças de banho que movimentou a internet, dividindo opiniões. A artista apostou em um micro biquíni preto com uma saia de renda que mostrava bem o corpo dela.

Nas redes sociais, as reações foram diversas: enquanto alguns dos seguidores elogiavam o orpo sarado da Isis, outros passaram a criticá-la pelo conteúdo postado com frequência, afirmando que a artista "só posta foto de biquíni".

VEJA MAIS

"Isis parece que não tem roupa. Vive de biquíni", comentou um dos seguidores que chegou a questionar o comportamento da artista uma vez que ela está noiva de "um homem importante": "precisa ter mais postura!"

Apesar das críticas, que sequer foram respondidas por Isis, a atriz recebeu milhares de elogios de fãs ao apostar em uma parte de baixo do biquíni mais larga e, a de cima, puxada para o centro do corpo e com amarração na nuca, com direito a uma volta no pescoço.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com