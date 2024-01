Bella Campos arranca elogios ao posar com biquíni ousado de crochê: 'Surreal'

A atriz Bella Campos arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar uma série de fotos em que aparece usando um biquíni ousado de crochê no mar da Bahia. Com dreads no cabelo e um olhar sedutor, a atriz posou como uma verdadeira sereia usando a peça em formato de estrela-do-mar.

"Axé, mamãe Bahia!", escreveu Bella na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios. "Mas é bela mesmo", comentou um fã. "Surreal", se derreteu outro. "Absurdamente linda", elogiou uma terceira.

As famosas também marcaram presença no campo de comentários da publicação. "Meu Deus", babou Luísa Sonza. "Eita, ferro", se impressionou Alice Wegmann. "Pela madrugada, Bella", disse Giulia Gayoso. Já Bárbara Reis ficou interessada no look praiano da amiga: “Só quero saber de onde é esse biquíni”, escreveu.

O look usado por Bella é uma peça de Sabrina Van Den Haspel, como explicado pela stylist da atriz nas redes sociais. Além do top, o conjunto tem ainda uma espécie de saia, também feita em crochê.

Bella Campos é uma atriz brasileira, conhecida por interpretar a personagem Muda na novela Pantanal, da TV Globo. Ela também atuou na novela Vai na Fé.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)