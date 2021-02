Irmão de Marcela McGowan comenta papel da ex-BBB no seu processo de transição

Marcela McGowan, do “BBB20”, fez questão de exaltar o irmão durante o programa. Enzo Lins, de 27 anos, é homem trans e iniciou sua transição em 2017. Em postagens no Instagram, ele respondeu aos internautas sobre o seu processo.

O empresário contou que Marcela teve um papel importante em sua transição: “Desde pequeno, eu já sabia que era um menino, só não entendia porque estava em um corpo errado e o que eu poderia fazer para mudar. Se minha mãe colocasse um vestido em mim, eu chorava. Sempre fiz terapia, mas quando decidi fazer a transição, a Marcela me indicou um psiquiatra, que é especialista em pessoas trans. Com ele eu comecei a minha transição”.

Sobre o uso de hormônios e as cirurgias, Enzo revelou que tudo foi realizado com acompanhamento médico. “Foram seis meses até ele [psiquiatra] me liberar para começar a tomar testosterona. Depois que ele me liberou, me indicou uma endocrinologista, também especialista em pessoas trans, e, após muitos exames, comecei a tomar a testosterona. Faço acompanhamento com os dois até hoje”, disse.

Questionado sobre cirurgias e suas cicatrizes, ele respondeu com tranquilidade. "Faz parte da minha história, elas mostram que eu consegui”.