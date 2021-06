'Suicídio é sério', disse Íris Stefanelli após ataques com Ariadna

A ex-BBB Íris Stefanelli, que participou do programa "No Limite', da Globo, publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira (7), uma série de vídeos desabafando sobre a polêmica em que se envolveu com Ariadna Arantes durante o reality show. Em uma discussão dentro do confinamento, Ariadna, que é uma mulher trans, revelou não ter tido tantas opções na vida por conta da transfobia e acabou passando pela prostituição. A loira afirmou que isso não era questão de opção.

"Ainda não me desceu essa história. Se eu falo que a pessoa não tem opção: 'Isso mesmo, tem que se prostituir', eu iria apanhar igual a um cachorro. Aí, eu falo, 'não, tem opção, tem saída, tem que acreditar'. Mesmo assim tomei pancada, mas eu aguentei calada", começou.

"Comentários de todo mundo que julgou a 'patricinha loira dos Jardins'. Desde os meus 19 anos, eu carrego sacola no Brás e no Bom Retiro. (...) Pessoas que são atacadas na internet sofrem problemas seríssimos. Muitos até depressão, suicídio. Isso está muito sério", completou.