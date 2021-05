Ariadna rebate fala polêmica de Íris em ‘No Limite’: ‘Há ignorância sobre o assunto’

Ariadna, a terceira eliminada do ‘No Limite’, participou na manhã desta quarta-feira (26), do programa Encontro apresentado por Fátima Bernardes. Durante o bate-papo, a ex-sister do ‘BBB 11’ afirmou ter sido desafiadora a participação no reality show e comentou mais sobre quais foram os maiores desafios enfrentados.

"Não foi fácil carregar aquele peso da prova que a equipe Carcará perdeu, mas o momento mais difícil foi o da primeira prova, de subir a duna. Fiquei muito tramatizada. Fiquei com medo de infartar. Também espero não ter que enfrentar aquela chuva que enfrentamos nunca mais”, disse.

Em uma discussão dentro do confinamento, Ariadna, que é uma mulher trans, revelou não ter tido tantas opções na vida por conta da transfobia e, acabou passando pela prostituição. No entanto, ela e Iris, acabaram brigando e internautas apontam falas polêmicas envolvendo a ex-’BBB 7’.

Por sua vez, Iris teria afirmado que Ariadna tinha, sim, outra opção de ter outra. Ariadna rebateu dizendo que Iris, uma mulher loira, cisgênero, branca, de olhos claros, teve acesso a muitas outras oportunidades do que mulheres trans.

"Ela tem que abrir a cabeça. Estou aqui para conversar. Sei que há muita ignorância sobre o assunto, mas estou disposta a conversar", falou Ariadna, logo após ter dado a plaquinha de "fala demais" para ex-companheira de confinamento.

Ariadna declarou torcida por Paulo Amorim, do ‘BBB 18', e distribuiu elogios para Guilherme Napolitano, Elana Valenária, Lucas Chumbo e Viega.