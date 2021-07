Internautas torcem para 'Gal Costa' ganhar prata em Tóquio; entenda

A cantora Gal Costa virou um dos assuntos mais comentados do Twitter depois da transmissão da semifinal dos 800m livres masculino, das Olimpíadas de Tóquio 2020.

Tudo aconteceu depois que um dos atletas, o brasileiro Guilherme Costa, que se identifica como “G. Costa” no painel, competiu. A sonoridade e semelhança entre os nomes levou os internautas a brincarem que Gal Costa estaria na final da natação. As informações são do Metropóles.

A cantora, de 75 anos, entrou na brincadeira e comemorou: “Sou prata em Tóquio!!! Obrigada pela torcida!”.