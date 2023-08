Influencer de marketing digital é presa sob suspeita de estelionato; veja quem é

Thayeni Aparecida Costa, conhecida como Thay Costah, influencer digital de 22 anos, foi presa pela Polícia Civil em Nova Serrana, de Minas Gerais, nesta quinta-feira (3), sob suspeita de estelionato. Os casos notificados são de Minas Gerais e do Paraná.

A prisão ocorreu após denúncias de que Thay Costah teria comercializado pacotes de marketing digital, prometendo divulgar produtos, oferecer cursos de mentoria e ensinar os seguidores a ganhar dinheiro por meio das redes sociais. No entanto, conforme informado, mesmo após confirmarem os pagamentos pelos cursos, ninguém recebeu o produto e nem houve reembolso. Algumas das vítimas afirmaram ter realizado transferências de valores superiores a R$ 20 mil via pix.

Após a prisão, uma influenciadora foi encaminhada ao Complexo Penitenciário Doutor Pio Canedo, em Pará de Minas.

Quem é Thay Costah, presa por estelionado?

Thay Costah possui mais de 110 mil seguidores em seu perfil no Instagram e compartilha a rotina como mãe e empreendedora. A plataforma também é usada para divulgar seus looks em diferentes locais, como restaurantes e shoppings, e compartilhar momentos com seu filho. As autoridades continuam investigando o caso.