Influenciadora digital Desirée Almeida morre em acidente de trânsito

Desirée Almeida, dançarina e influenciadora digital, morreu em um acidente na BR-101, na cidade de Itapema (SC), na noite desta quarta-feira (06). A jovem dirigia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, batendo na lateral de um caminhão. Desirée morreu no local do acidente e o motorista do outro automóvel não teve ferimentos.

A jovem de 21 anos morava em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, município próximo de Itapema, onde ocorreu a fatalidade. Desirée era dançarina, professora de hip hop e modelo; usava as redes sociais para divulgar seu trabalho. Na web, a professora somava 2 milhões de seguidores e mais de 12 milhões de visualizações no TikTok.

No Instagram, a assessora da jovem, Ruthy Fortuna, disse que em breve divulgará mais informações sobre a situação e o velório de Desirée e pede aos fãs que aguardem e respeitem o momento de muita dor. “Pessoal, boa tarde. Sobre o ocorrido com Desirée, eu ainda não estou em condições de falar a respeito. Eu ainda vou passar maiores notícias sobre tudo o que aconteceu com essa menina linda e amada”, declarou a assessora.

O Stúdio de Dança Allan Black, local onde Desirée dava aulas de hip hop há 1 ano postou uma nota lamentando o ocorrido com a influenciadora. “Estamos sem acreditar. Uma menina tão jovem. Que Deus conforte nossos corações e, sobretudo, dos familiares. As aulas de hoje estão canceladas e manteremos todos informados sobre amanhã e a próxima semana”, escreveu oproprietário Allan Black.

O enterro de Desirée será realizado na capela da funerária São Pedro, em Itajaí (SC), na sexta-feira (08).

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)