Influenciadora confirma affair entre Arthur Picoli e Viih Tube; veja

Na última quinta-feira (25), a influenciadora Gabi Prado confirmou o “affair” entre Viih Tube e Arthur Picoli, ambos do “BBB 21”, durante uma viagem à Bahia. A blogueira, que também estava na viagem, disse ter visto o suposto casal trocando vários beijos. As informações são da Revista Quem.

"Eu estava com eles agora na Bahia. Estavam se pegando, sim", afirmou Prado, em entrevista a um podcast. Assista:

Internautas começaram a desconfiar dos dois quando circulou nas redes sociais um vídeo dos ex-participantes se beijando. Na época, Arthur utilizou os Stories e brincou ter visto a ex-sister no resort.

“Fui tomar café e topei com a Viih Tube. Aí, ela pegou e falou ‘nossa, gente, não deu pra tomar banho que não tem água no resort. Estourou um cano. Cheguei no quarto, liguei o chuveiro, escovei os dentes e tinha água pra quebrar com pau e ela falou que não tomou banho. Algumas coisas nunca mudam”, disse.