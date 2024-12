Influenciador Jacques Vanier fala sobre sua sexualidade e faz revelação: 'Gosto de homem'

Na última terça-feira (17/12), Jacques Vanier, influenciador conhecido no público sertanejo e com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, fez um pronunciamento sincero em seu perfil. Ele compartilhou um momento íntimo com seus fãs, incluindo seu filho, Luke, que nasceu em dezembro nos Estados Unidos por meio de barriga solidária.

Em um vídeo, Jacques falou sobre a importância de ser verdadeiro consigo mesmo e revelou que, além de ter se relacionado com mulheres, também se relaciona com homens. Ele expressou a felicidade de ser pai e o quanto isso o ensinou sobre identidade e aceitação. “Ser pai me ensinou a importância de ser quem a gente é. Eu tô feliz. Obrigado por estarem comigo sempre”, disse ele, emocionado.

Ele também falou sobre a dificuldade que teve para aceitar sua sexualidade, explicando que, embora tivesse namorado mulheres, foi só depois de muito tempo que se aceitou como realmente é. Jacques ressaltou que, mesmo com a mudança na compreensão de sua identidade, continua sendo a mesma pessoa: “Eu continuo gostando da roça, continuo gostando da família, eu continuo sendo o mesmo”, afirmou.