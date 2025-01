Influenciador fitness Toguro é detido por desacato a autoridade em Santa Catarina

O influenciador Tiago Toguro, conhecido por produzir conteúdos sobre o mundo fitness, foi detido, nesta quinta-feira (9), após se envolver em uma confusão e cometer desacato a agentes de trânsito em Balneário Camboriú, município no Litoral Norte de Santa Catarina.

Segundo reportagem do G1, a situação ocorreu logo depois que um carro com a inscrição "Mansão Maromba", marca do influenciador, foi encontrado estacionado em local proibido e sem placas.

Enquanto os agentes guinchavam o veículo, Toguro teria chegado ao local da ocorrência acompanhado de dois homens, e o grupo teria desacatado os agentes. Conforme a Polícia Civil, após isso o influenciador foi conduzido à delegacia, onde assinou um termo circunstanciado por desacato. Em seguida, ele foi liberado.

Pronunciamento

Após ser detido, o influenciador surgiu em fotos, publicadas nas suas redes sociais, onde aparecia algemado e sendo colocado dentro da viatura da prefeitura, com um sorriso no rosto.

Mais tarde, ele publicou um vídeo do momento da prisão e escreveu na legenda: “fui algemado, levado pra delegacia no chiqueirinho do carro da GCM [Guarda Civil Municipal]. To aqui pra pedir desculpas a galera que me acompanha, agradecer a polícia civil que foi imparcial e ouviu os fatos. Também queria pedir desculpas aos agentes de trânsito e a GCM, pois eu poderia ter colaborado pra nada disso ter acontecido, erros acontecem vida que segue”.

Quem é Toguro?

Tiago Toguro é formado em Educação Física e produz conteúdo sobre o mundo da musculação desde 2014. O influenciador, de 34 anos, tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, cerca de 5 milhões de seguidores no YouTube e mais de 5 milhões no TikTok.

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)