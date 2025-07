Influenciador é mordido por sucuri e dente do animal fica dentro dele; confira os vídeos

Um influenciador que costuma compartilhar a sua rotina de pesca foi surpreendido por uma sucuri enquanto estava perseguindo o animal. Quando chegou ao fim do rastro da cobra, ela deu o bote e mordeu o calcanhar do homem. O vídeo viralizou recentemente nas redes sociais e as pessoas levaram o incidente com bom-humor.

Rafael Gandine, um pescador com quase 40 mil seguidores, mostra as suas aventuras no meio da mata da cidade de Jateí, município distante cerca de 520 km da capital Campo Grande-MS. Numa dessas andanças pelo local, ele fica curioso para saber de qual animal era o rastro que estava vendo. Gandine fica desconfiado que poderia se tratar de uma sucuri e descobre da pior forma que tinha razão.

Quando o influenciador entra no rio, logo é atacado pelo animal. As imagens são sensíveis. Nos comentários da publicação, uma pessoa brincou: "Como não vai morder? O cara vai perturbar lá onde ela está (escondida) kkkk queria um beijo ?". "Parecendo aqueles filme q a gente fala, não vaiii, e a pessoa vai", disse outra.

Uma terceira pessoa disse: "Eu já tinha visto como eram os dentes da sucuri nas fotos, agora tive a oportunidade de ver como ficam na pele. (Ainda bem que não foi na minha)". Apesar do incidente, uma quarta pessoa falou com bom-humor: "Famoso ditado, quem procura acha".

Em outra publicação, ele mostrou como ficou a mordida. Uma senhora ainda pergunta o tamanho da sucuri. "Uns 4m", respondeu o influenciador.

O dente ficou preso no calcanhar de Rafael Gandine. Mesmo assim, ele afirma: "Nem senti".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)