Influencer de Barcarena, Bia Oliveira, a ‘menina do peixe’, tem dia de beleza em programa nacional

A paraense Bia Oliveira, a ‘menina do peixe’ que viralizou nas redes sociais e hoje soma mais de 1 milhão e meio de seguidores no Instagram e TikTok, ganhou destaque na mídia nacional. O programa Domingo Record foi até Barcarena, nordeste paraense, mostrar a rotina da jovem.

Allém disso, o programa proporcionou um dia de beleza para a influencer.

Bia ganhou destaque nas redes sociais ao mostrar a agilidade com a faca na hora de cortar um peixe. Ela também mostra as diversas formas de cortar os mais variados pescados, e todas as conversas que tem com seus clientes.

"Comecei aos 12 anos de idade com a minha família. Sobre os vídeos, foi um processo natural. Fiz um trabalho para a escola, montei todo o processo onde eu vinha comprar, cortar e tudo mais. E, de repente, o vídeo viralizou no TikTok", conta.