Influenciadora mirim 'paraense raiz', Maria Eloísa canta sucesso da Banda Warilou; veja

A menina Maria Eloísa, de 4 anos, faz parte do momento de interesse e autoidentificação que vive a cultura do Pará. A influenciadora mirim, chamada por seus seguidores de "paraense raiz", tem se destacado nas redes sociais Tik Tok e Instagram por vídeos em que usa gírias do estado e mostra costumes paraoras, com comidas típicas e músicas. Acompanhada pelo pai, Irapoan Júnior, 44 anos, ela apareceu em uma postagem cantando a canção "Luz do Mundo", sucesso da Banda Warilou, composto por Manoel Cordeiro e Ronery.

Filha de Maria Lusinete, de 33 anos, Maria Eloísa mora em Vila dos Cabanos, no município de Barcarena. Acostumada pelos pais desde muito nova a gravar vídeos, a menina chama atenção pela desenvoltura e dicção desenvolvida. Um dos primeiros vídeos sobre a cultura do Pará que viralizou foi o que ela fala sobre açaí no quintal do sítio em que mora com os pais.