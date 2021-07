Incêndio criminoso destrói parte da mansão de Jay-Z e Beyoncé

A mansão de Beyoncé e Jay-Z foi alvo de um incêndio de origem criminosa na última quarta-feira (21), por volta das 18h15. Segundo autoridades, a propriedade localizada em Nova Orleans, no Louisiana, é tombada por se tratar de uma construção antiga e vale mais de R$15 milhões. O casal não estava no local e os funcionários presentes disseram que o susto foi enorme. As informações são da Revista Caras.

(Reprodução: Instagram)

O incêndio durou cerca de duas horas até ser contido e foram precisos 22 bombeiros na ação. “Se eles não tivessem chegado lá quando chegaram, poderia ter sido muito pior. É uma casa histórica“, declarou uma fonte. A casa é de 1927 e foi comprada por Beyoncé e Jay Z em 2015.