Humorista Bob Fllay indica três shows de comédia e três bandas paraenses para curtir e se divertir

O youtuber e humorista paraense, Bob Fllay, conversou com a Redação Integrada de O Liberal e fez algumas indicações de bandas paraenses e de shows de stand-up para quem gosta de se divertir. Ele também conta um pouco de suas experiências com cada uma das produções, que descreve como um ótimo programa para quem quer rir e se identificar com as histórias humorísticas e amplo repertório das músicas que marcaram época.

Shows de Stand-up

Em seu top três, Bob coloca em primeiro lugar o show do comediante Tirullipa. O “filho do Zé Bonitinho” realiza apresentações versáteis que são compostas desde paródias, piadas e até mesmo imitações de diversos famosos.

A segunda indicação de Bob Fllay é o show de stand-up do youtuber e humorista Whindersson Nunes. Segundo Bob, as pessoas irão rir e se identificar com as histórias contadas na apresentação. “Eu ri do início ao fim. Ele fala sobre o que aconteceu na nossa infância, relacionamento, nossa mãe e até as coisas mais simples ele conta de uma maneira bem engraçada, clara e com uma linguagem popular. Gosto muito e até me inspirei para fazer stand-up como faço hoje em dia”, afirma Bob.

E para fechar a lista, Bob Fllay indica show da "Panelinha 2.0”, grupo humorístico paraense que ele também é integrante. Segundo Bob, durante as apresentações, o grupo costuma tratar sobre coisas do cotidiano do povo paraense. “Eles falam coisas que a gente vive aqui no Pará, falam a língua do Pará. E é um show que faz as pessoas sentirem orgulho do estado”, comenta o youtuber.

Bandas Paraenses

Para a lista de bandas musicais paraenses, Bob indicou em primeiro lugar a “Banda AR-15”. O grupo toca tecnomelody em seus shows e está há 15 anos fazendo sucesso em todo o Estado. “São meus parceiros. Todos os anos estouram com músicas que tocam em todo o Pará. Sempre fazem músicas românticas e com um arranjo bem melódico, mas que possui uma batida que faz o povo dançar. As pessoas deviam ver os shows, tem muitos fogos e pirotecnia”, declara o humorista.

A segunda indicação de Bob Fllay é a banda “Batidão do Melody”. O grupo está há mais de 10 anos na ativa em todo o Pará e faz shows de tecnomelody em muitos locais, todos os meses. “Sou suspeito para falar já que também são meus parceiros. A vocalista, Thaciane Pantoja, para mim, é a maior cantora do Pará. Ela estudou muito e possui muita técnica, tem uma voz doce e meiga que faz sucesso nas músicas que canta”, afirma Bob.

Na terceira indicação, Bob citou a banda “Fruto Sensual”. O grupo existe há 27 anos e canta o tecnomelody em todo o Pará. Segundo o humorista, o repertório “marcante” fez parte da vida de muitas pessoas e nunca sai do gosto dos paraenses. “Você sabe cantar as músicas da Fruto Sensual, mas não lembra como aprendeu. Já nasce no sangue do paraense. É um show muito dançante, um repertório que eles gravaram há 20 anos atrás e até hoje faz sucesso”, aponta Bob Fllay.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)