Hugo Henrique e Henry Freitas conquistam o 'Top 100' do Spotify com versão forró de 'Dia 1'

Em menos de um mês desde o lançamento, a nova versão de "Dia 1", de Hugo Henrique e Henry Freitas, já está fazendo sucesso nas plataformas digitais. A faixa chega em versão forró, dando uma pegada mais dançante à música gravada originalmente por Hugo e Murilo Huff. A canção alcançou a posição 80 no Top 100 do Spotify. Ouça:

O hit já ultrapassou 11 milhões de visualizações na primeira versão no YouTube e continua a se destacar, especialmente no Nordeste, onde se tornou um grande sucesso e foi regravada por vários importantes artistas da região. A versão forró, com Henry Freitas, já é uma forte aposta para o verão.

"Estou muito feliz com a repercussão dessa versão de 'Dia 1'. O público tem abraçado a música, e estamos vendo números incríveis nas plataformas. Tenho certeza de que essa versão vai continuar crescendo e conquistando ainda mais espaço", afirma Hugo Henrique.

O single está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe pode ser conferido no YouTube. Com a receptividade positiva, Hugo Henrique segue planejando novas parcerias e surpresas para 2025.