Hugo Henrique anuncia novo DVD com Murilo Huff e Marília Tavares

O cantor e compositor Hugo Henrique, considerado uma das revelações do sertanejo em 2021, está iniciando uma nova fase em sua carreira com a gravação da primeira parte do projeto audiovisual intitulado "Sonho". A gravação aconteceu nesta quarta-feira, 28 de agosto, na Casa Hum, em Aparecida de Goiânia, Goiás. Nas redes sociais, o artista compartilhou um pouco dos bastidores com os fãs. Veja:

Este trabalho inédito incluirá cinco faixas, sendo que duas delas contarão com participações especiais de Marília Tavares e Murilo Huff. Um dos grandes sucessos de Murilo, “Uma ex”, foi composto por Hugo Henrique.

Com carreira iniciada aos cinco anos, este é o sexto projeto audiovisual de Hugo Henrique. Atualmente, ele está em turnê por todo o Brasil e se prepara para o lançamento desse novo trabalho. Em suas palavras, “Estou muito feliz com tudo que está acontecendo e animado para o meu próximo DVD! Estamos ensaiando bastante e mal posso esperar para viver uma noite inesquecível, um sonho”.

O projeto "Sonho ao vivo" tem direção de Catatau e produção musical de Gabriel Paschoal. Além disso, o projeto será gravado em diferentes cidades do Brasil e contará com outras participações especiais.

Nas próximas semanas, Hugo Henrique e a Universal Music divulgarão as datas e locais das próximas gravações, bem como o primeiro lançamento oficial do audiovisual.