Dado Dolabella critica apoio de Hortência a esporte com animais e ela rebate: 'bate em mulher'

Após a conquista João Victor Oliva, no hipismo, conseguindo a melhor nota da história do hipismo brasileiro nos Jogos Olímpicos, a mãe do cavaleiro a ex-jogadora Hortência bateu boca com o ator Dado Dolabella nas redes sociais. A ex-atleta de basquete comemorou a nota do filho, mas Dado parece não ter aprovado a celebração. O ator criticou a utilização de animais no esporte praticado por João Victor e Hortência retrucou.

"Triste, Hortência, você apoiar esportes usando animais. Eles não estão aqui pra gente, estão aqui com a gente", escreveu Dolabella. Hortência rebateu a declaração de Dado. "Escolha não temos nós para ouvirmos tanta bobagem saindo da sua boca. (...) Impiedodso [SIC] é você, seu ignorante, que desconhece o esporte e vem lacrar num dia tão especial pra minha família e para o esporte brasileiro. Vai arrumar confusão em outro lugar porque aqui não tem espaço pra pessoas incoerente, sem moral e que batem em mulher [SIC]", criticou Hortência.

(Reprodução)

Em seu post, Hortência destacou que essa foi a melhor nota da história do Brasil e que a meta estava cumprida para o filho João e o time brasileiro de adestramento em Tóquio. "Parabéns, filho, você é muito merecedor. Evoluir sempre. Te amo", escreveu Hortência na legenda da publicação. Mesmo com a melhor nota da história, o time não deverá estar entre os primeiros lugares deste ano. Veja o post: