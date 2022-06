Henrique, dupla de Juliano, esquece arma dentro de hotel no interior de São Paulo

O cantor Henrique, da dupla com Juliano, esqueceu uma arma de fogo em um hotel da cidade de Americana, no interior de São Paulo. O episódio aconteceu após a dupla fazer uma apresentação na 34ª Festa do Peão da cidade. Os funcionários do estabelecimento encontraram a pistola e chamaram a polícia após uma pessoa, que disse ser segurança dos sertanejos, ter entrado em contato para recuperar o armamento.

Um tenente-coronel de Goiás e segurança da dupla setaneja falou com os funcionários do hotel e afirmou ter esquecido a arma. No entanto, após a polícia chegar ao local, foi comprovado que a pistola pertencia ao cantor Henrique.

A equipe de Henrique e Juliano informou que o cantor deixou a arma com outros objetos pessoais, pois iria viajar para um outro compromisso e depois retornaria à cidade.

"Por este motivo a arma ficou em segurança junto a outros itens pessoais no hotel em que (Henrique) estava hospedado. Com a mudança de planos, Henrique tomou o cuidado de avisar o hotel através de sua equipe sobre a arma em seu quarto e pediu para um policial retirá-la. Assim, estaria sob os cuidados de um agente de segurança e não de uma pessoa sem capacidade técnica para portá-la, evitando extravio", diz a nota.

O comunicado ressalta ainda que outra pessoa da equipe da dupla sertaneja permaneceu no hotel, mas o cantor não permitiu que pegasse a arma. "Vale lembrar que um membro de sua equipe ainda estava hospedado, mesmo assim o cantor preferiu que a arma fosse retirada por uma pessoa capacitada", informa o texto.

Ainda não há informações se a pistola estava ou não carregada. Segundo a assessoria, Henrique possui porte legal e a arma está devidamente registrada.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)